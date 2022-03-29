Johnson & Johnson приостановит поставки в рф средств личной гигиены (23)

Укринформ 2022.03.29 17:32

29.03.2022 17:00 Американская компания Johnson & Johnson приостановила поставки своих средств личной гигиены в россию из-за "роста масштабов гуманитарного кризиса", вызванного войной в Украине. Как передает Укринформ, об этом сообщает Bloomberg. При этом компания-производитель продуктов, таких как лосьон для кожи Aveeno и ополаскиватель для рта Listerine, заявила, что будет продолжать поставлять широкий спектр фармацевтических препаратов и медицинских