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Johnson & Johnson приостановит поставки в рф средств личной гигиены

Johnson & Johnson приостановит поставки в рф средств личной гигиены (23)

Укринформ 2022.03.29 17:32
29.03.2022 17:00 Американская компания Johnson & Johnson приостановила поставки своих средств личной гигиены в россию из-за "роста масштабов гуманитарного кризиса", вызванного войной в Украине. Как передает Укринформ, об этом сообщает Bloomberg. При этом компания-производитель продуктов, таких как лосьон для кожи Aveeno и ополаскиватель для рта Listerine, заявила, что будет продолжать поставлять широкий спектр фармацевтических препаратов и медицинских
ГИГИЕНА, СРЕДСТВО, ПОСТАВКА, ПОЖЕРТВОВАНИЕ, РОССИЯ, БЕЖЕНЕЦ, Johnson & Johnson, Россия, Украина

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