Johnson & Johnson приостановит поставки в рф средств личной гигиены (23)

- Johnson & Johnson прекратит поставки средств личной гигиены в Россию : ThePharma.Media 19:49
- Johnson & Johnson отказалась поставлять в РФ средства гигиены : Измаил вечерний 19:45
- 29 марта 17:31 Johnson & Johnson перестанет поставлять в Россию средства личной гигиены : Forbes Украина 19:25
- Johnson & Johnson приостановит поставки в рф средств личной гигиены : Goodnews.ua 18:56
- Johnson & Johnson отказалась поставлять в РФ средства гигиены : Gazeta.ua 18:44
- Johnson & Johnson прекращает поставки средств личной гигиены в россию, но продолжит поставлять фармацевтические препараты и медицинские изделия : Finance.UA 18:33
- Johnson & Johnson прекратил поставку средств гигиены в Россию : Шиповник.ua 18:33
- Johnson & Johnson прекратил поставку средств гигиены в Россию : Завтра.UA 18:19
- Johnson & Johnson приостановит поставки средств личной гигиены в Россию : DsNews 18:18
- 29.03.2022 в 17:58 Jonson&Johnson остановила поставки средств личной гигиены в РФ : InfoResist.org 18:00
- Johnson&Johnson отказался продавать средства личной гигиены в России : Obozrevatel 17:46
- Johnson & Johnson решила приостановить поставки средств личной гигиены в РФ : Вести.ua 17:45
- Johnson & Johnson приостановит поставки товаров личной гигиены в РФ : Фокус 17:35
- Johnson & Johnson приостановит поставки в рф средств личной гигиены : Укринформ 17:32
- Johnson & Johnson приостанавливает ввоз средств личной гигиены в Россию : Business Information Network 17:31
- "Прощай, немытая Россия": Johnson & Johnson не будет поставлять средств личной гигиены : 24 канал 17:31
- Johnson & Johnson приостанавливает поставки средств личной гигиены в Россию : Матриця свободи 17:29
- Johnson & Johnson прекратил поставку средств гигиены в Россию : РБК-Україна 17:01
- Крупнейшая американская компания Johnson & Johnson прекращает поставки средств личной гигиены в РФ : ТСН.ua 17:01
- Johnson&Johnson прекращает поставки в Россию средств личной гигиены : Новое Время 16:46
- Johnson & Johnson прекращает поставки средств личной гигиены в Россию : УНИАН 16:45
- Американская компания Johnson&Johnson приостановит поставки средств личной гигиены в Россию : ОстроВ 16:40