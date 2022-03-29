США и Великобритания заявили, что российские войска начали отходить из районов вокруг Киева (22)

УП Європейська правда 2022.03.29 19:34

Вторник, 29 марта 2022, 18:46 Великобритания заметила признаки некоторого уменьшения российской военной активности вокруг Киева. Об этом заявил спикер премьер-министра Бориса Джонсона, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Guardian. Однако спикер подчеркнул, что Британия хочет полного вывода российских войск из Украины и будет оценивать предварительные шаги к возможному мирному соглашению по действиям, а не словам.