США и Великобритания заявили, что российские войска начали отходить из районов вокруг Киева (22)

- Российские войска отходят от Киева, - разведка США : Kramatorsk.info 19:51
- Американская разведка уже наблюдает отвод части российских войск от Киева : Соцпортал 19:35
- США и Великобритания заявили, что российские войска начали отходить из районов вокруг Киева : УП Європейська правда 19:34
- Большие колонны военной техники россии 2-й день перемещаются в Беларусь : Наше Місто Дніпро 19:23
- Разведка США заметила отвод части российских войск от Киева: "Серьезный стратегический сдвиг" : Znaj.ua 19:16
- США фиксируют начало отвода российских войск от Киева - CNN : УНИАН 19:15
- США фиксируют отвод части войск РФ от Киева : Online.ua 19:13
- Разведка США фиксирует отвод части российских войск от Киева - СМИ : Gazeta.ua 18:44
- США зафиксировали отступление российских войск из Киевской области : Винница Реал 18:43
- 18:08 29.03.2022 Разведка США считает, что россия меняет стратегию и отводит войска от Киева - CNN : Петр и Мазепа 18:40
- Американская разведка фиксирует отвод части российских войск от Киева, - CNN : ОстроВ 18:39
- Россия начинает вывод войск из прилегающих районов вокруг Киева, - CNN со ссылкой на разведку США : Судебно-юридическая газета 18:39
- Март, 29 в 18:11 Войска РФ начали отход от Киева - американская разведка : ICTV Факти 18:36
- Американская разведка зафиксировала отвод части российских войск на киевском и черниговском направлениях - СМИ : Iнше ТВ 18:36
- Американская разведка сообщает об отводе части войск РФ от Киева : Footboom.com 18:35
- Разведка США сообщила про отвод войск РФ от Киева: в сети показали видео : Апостроф 18:30
- РФ начала перебрасывать часть войск от Киева на другие направления - CNN : Сегодня.ua 18:17
- Россия начинает отводить часть сил от Киева - разведка США : Вести.ua 18:15
- Разведка США фиксирует отвод или отступление части войск РФ от Киева : Українська правда 18:10
- 29.03.2022 17:39 Американская разведка фиксирует отвод войск РФ от Киева, но предупреждает об опасности : ДонПресс 18:03
- В США заявили, что Россия начинает отводить часть войск от Киева : Новое Время 18:01
- В США заявили, что россия начинает отводить часть сил от Киева : Слово і Діло 16:42