Автор фразы про русский военный корабль вернулся домой (видео) (44)

Телеграф.com.ua 2022.03.29 17:43

Михаил Корнилов 29 марта, 17:30 Игорь Табурец и Роман Грибов Весь мир благодаря храброму украинцу знает, куда надо посылать российские корабли. Пограничник Роман Грибов, защищавший остров Змеиный на момент начала полномасштабного вторжения рф в Украину, вернулся домой. Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец на своей странице в Facebook. Роман является автором нашумевшей фразы: "русский военный корабль иди на