Автор фразы про русский военный корабль вернулся домой (видео) (44)

- Вернулся из плена пограничник Роман Грибов, автор легендарной фразы о "русском военном корабле" : Центр журналистских расследований 19:45
- Вернулся из плена пограничник Роман Грибов, автор легендарной фразы о "русском военном корабле" : Центр журналистских расследований 19:45
- Защитник Змеиного, пославший российский корабль на* * й, выжил и вернулся домой : Николаевские новости 19:27
- Пограничник со Змеиного, пославший русский корабль, вернулся из плена : Iнше ТВ 19:06
- 29.03.2022 в 18:54 Пограничник, пославший "русский корабль", получил отличие "За заслуги перед Чepкacчиной" : InfoResist.org 19:00
- Военный, пославший российский корабль, вернулся домой в Черкасскую область (ФОТО) : Комментарии.UA 18:46
- Автор легендарной фразы о русском военном корабле вернулся на родину : UA-Футбол 18:44
- 29.03.2022 :: 17:53 Пограничник, пославший русский корабль, вернулся из плена : Транспортный бизнес 18:41
- Автор лозунга "Русский военный корабль, иди на* * й" вернулся домой : Днепровская Панорама 18:40
- Март, 29 в 18:28 Защитник острова Змеиный, пославший русский корабль, вернулся домой : ICTV Факти 18:36
- Пограничник, пославший русский корабль, вернулся из плена. Дома его наградили : Шиповник.ua 18:33
- "Русский военный корабль - иди нах*й" помните? Так вот автор этого лозунга вернулся домой (Видео) : Цензору.нет 18:20
- 29.03.2022, 17:19 Пограничник, который послал русский военный корабль, вернулся из плена домой : В Час Пик 18:18
- Автор легендарной фразы "русский военный корабль иди нах*й" вернулся домой и получил награду : Odessa Online 18:14
- Защитник Змеиного, пославший русский корабль, вернулся домой : Укринформ 18:17
- Автор лозунга про русский корабль вернулся в Украину (ФОТО, ВИДЕО) : Акцент.zp.ua 18:12
- Его фраза стала крылатой: легендарный пограничник с острова Змеиный после плена получил награду (фото) : Realist.online 18:11
- Украинский пограничник, пославший русский корабль в известном направлении, вернулся из плена домой (ФОТО) : ОстроВ 18:10
- Пограничник, пославший военный корабль агрессоров, благополучно вернулся в Украину : Главред 18:06
- 17:50 29.03.2022 Украинский пограничник Роман Грибов, который отказался сдаваться русскому военному кораблю на острове Змеиный, награжден за заслуги перед Черкащиной - глава ОВА : Интерфакс-Україна 18:01
- Пограничник острова Змеиный, пославший русский военный корабль, вернулся из плена : Tochka.net 17:53
- Автор лозунга о российском военном корабле вернулся в Украину : Парламент.UA 17:45
- Автор фразы про русский военный корабль вернулся домой (видео) : Телеграф.com.ua 17:43
- Известный украинский пограничник Роман Грибов, пославший нах*й русский военный корабль на Змеином, вернулся домой с плена : Преступности.нет 17:40
- 17:36 29.03.2022 Автора фразы про "русский корабль" наградили "За заслуги перед Черкащиной" : Петр и Мазепа 17:40
- Автор лозунга про русский корабль вернулся домой и получил награду : Bigmir)net Новости 17:39
- Из российского плена вернулся автор легендарного слогана - пограничник с острова Змеиный : Медиа-группа Объектив 17:39
- "Русский военный корабль, иди н*й". В Черкассах наградили автора легендарной фразы - видео : ЛІГАБізнесІнформ 17:38
- Автор легендарного лозунга про русский военный корабль вернулся домой (видео) : Главное 17:36
- Автор легендарного лозунга про русский военный корабль вернулся домой (видео) : Главное 17:36
- Легендарный пограничник вернулся из плена домой : Соцпортал 17:35
- 29 марта 2022 17:17 Пограничник Роман Грибов, автор фразы "русский военный корабль, иди н* * *й", дома : Dynamomania.com 17:34
- Автора легендарной фразы о русском корабле наградили отличием "За заслуги перед Черкасчиной" : Еспресо TV 17:34
- 29 марта, 17:07 Украинский пограничник, который послал российский корабль, вернулся на Родину и получил награду : Думская.net 17:33
- Украинский пограничник, пославший русский корабль на* * *, вернулся домой и получил награду. Фото и видео : Obozrevatel 17:31
- Российский военный корабль пошел по известному направлению, а автор этого лозунга вернулся в родной дом : Матриця свободи 17:29
- Пограничник и автор легендарной фразы про русский корабль вернулся домой в Черкассы : Dnepr.Info 17:27
- Пограничник и автор фразы "русский корабль, иди на * * й" вернулся из плена в Украину : Завтра.UA 17:26
- Автор фразы о русском военном корабле вернулся домой и получил награду : Українці 17:23
- Пограничник, пославший русский корабль, вернулся из плена. Дома его наградили : РБК-Україна 17:16
- Защитник Змеиного, пославший российский корабль, вернулся домой : УНИАН 17:15
- Пограничник Роман Грибов, который послал русский корабль нах* * й, получил награду : 24 канал 17:00
- Пограничник Змеиного, пославший русский военные корабль, вернулся из плена : Вести.ua 16:45