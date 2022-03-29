В Хмельницкой области россияне нанесли удар по аэродрому (32)

DsNews 2022.03.29 18:41

Сегодня, 29 марта, российские войска в очередной раз нанесли ракетный удар по аэродрому в Староконстантинове в Хмельницкой области. вторник, 29 марта 2022, 18:35 Об этом мэр Староконстантинова Николай Мельничук сообщил в Facebook, передает "ДС". "Нас посыпают ракетами еще с первого дня войны, однако сегодня, как многие из вас могли увидеть и услышать, атака была очень серьезная и нанесла ощутимый ущерб.