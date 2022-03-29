В Хмельницкой области россияне нанесли удар по аэродрому (32)

- Оккупанты нанесли удар по аэродрому в Хмельницкой области : Позиция 19:52
- Оккупанты в очередной раз нанесли ракетные удары по Староконстантинову, - мэр города : Парламент.UA 19:52
- Российские войска нанесли удар по аэродрому в Хмельницкой области : Kramatorsk.info 19:51
- 29.03.2022 в 19:38 Россия снова ударила по аэродрому под Хмельницким : InfoResist.org 19:45
- В Хмельницкой области обстреляли аэродром : Судебно-юридическая газета 19:39
- Оккупанты обстреляли аэродром в Хмельницкой области : Главное 19:05
- Рашисты ударили по аэродрому в Хмельницкой области : Gazeta.ua 18:44
- В Хмельницкой области россияне нанесли удар по аэродрому : DsNews 18:41
- Российские войска нанесли удар по аэродрому в Хмельницкой области : ОстроВ 18:40
- Оккупанты нанесли удар по Хмельницкой области, подробности о потерях: "Атака была очень серьезная" : Politeka 18:40
- ВС РФ нанесли ракетный удар по аэродрому в Хмельницкой области : Медиа-группа Объектив 18:39
- Войска РФ ударили по аэродрому в Хмельницкой области : Bigmir)net Новости 18:39
- В Хмельницкой области оккупанты обстреляли аэродром : ЛІГАБізнесІнформ 18:38
- 29 марта 2022, 17:42 Россия нанесла удар по аэродрому под Хмельницким : LB.ua 18:38
- Март, 29 в 18:28 Российские захватчики ударили по аэродрому на Хмельниччине : ICTV Факти 18:36
- Россия обстреляла аэродром на Хмельнитчине, уничтожены все запасы горюче-смазочных материалов, - мэр Староконстантинова : Еспресо TV 18:34
- 17:58 29 Мар 2022 Оккупанты нанесли ракетный удар по аэродрому в Хмельницкой области : Рубрика 18:30
- 18:02 29.03.2022 Российские оккупанты во вторник нанесли удар по аэродрому в Староконстантинове - мэр города : Интерфакс-Україна 18:30
- После авиаудара оккупанта по Хмельницкой области уничтожено нефтехранилище с последним топливом в городе : Страна.ua 18:17
- Российские оккупанты нанесли удар по аэродрому в Староконстантинове: обошлось без жертв : Obozrevatel 18:16
- Российские оккупанты обстреляли аэродром в Хмельницкой области - мэр Староконстантинова : Новое Время 18:16
- Войска РФ нанесли авиаудар по военному аэродрому в Хмельницкой области : Вести.ua 18:15
- В Хмельницкой области решисты обстреляли аэродром : Новини Live 18:09
- Рашисты разбомбили аэродром под Хмельницким - уничтожены все запасы ГСМ : Iнше ТВ 18:06
- Войска РФ нанесли ракетный удар по Хмельницкой области (фото) : Фокус 18:05
- Почти по всей Украине воздушная тревога : MY.UA 18:01
- Оккупанты нанесли удар по аэродрому в Хмельницкой области : РБК-Україна 18:01
- Оккупанты нанесли удар по аэродрому в Хмельницкой области : APnews.com.ua 18:00
- Россия нанесла мощный удар по аэродрому под Хмельницким: мэр рассказал о последствиях : MY.UA 17:46
- 29.03.2022 17:32 Войска РФ нанесли ракетный удар по аэродрому Хмельнитчины : ДонПресс 17:33
- Россия нанесла мощный удар по аэродрому под Хмельницким: мэр рассказал о последствиях : Апостроф 17:15