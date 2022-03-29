22:26 29 Мар 2022 На Донбассе украинские военные отбили 4 атаки врага и уничтожили 7 танков (1)

Рубрика 2022.03.29 22:30

ФОТО: GETTY IMAGES Ksenia Omelchenko Группировки Объединенных сил в течение суток успешно отбили 4 атаки врага и нанесли потери российским оккупантам. Об этом сообщает ООС на Facebook. В частности, украинские защитники уничтожили 7 танков, 7 единиц бронированной и 2 единицы автомобильной техники, а также одно противотанковое орудие МТ-12 противника. Автор: Ksenia Omelchenko