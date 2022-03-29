22:26 29 Мар 2022 На Донбассе украинские военные отбили 4 атаки врага и уничтожили 7 танков (1)

Рубрика 2022.03.29 22:30
ФОТО: GETTY IMAGES
Ksenia Omelchenko Группировки Объединенных сил в течение суток успешно
отбили 4 атаки врага и нанесли потери российским оккупантам.
Об этом сообщает ООС на Facebook.
В частности, украинские защитники уничтожили 7 танков, 7 единиц
бронированной и 2 единицы автомобильной техники, а также одно
противотанковое орудие МТ-12 противника.
Автор: Ksenia Omelchenko
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