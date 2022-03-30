30 марта 2022, 08:55 Оккупанты ударили по Лисичанску из тяжелого вооружения, истребляя мирное население (45)

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- Лисичанск подвергся интенсивным обстрелам врага, разрушены дома, под завалами находятся люди : Главное 12:05
- Авианалет, ракетные обстрелы и позиционные бои - оккупанты штурмуют города Луганщины (ФОТО) : Телеканал "Дом" 11:46
- Из-под завалов в Лисичанске достали погибшего, 5 человек спасли : УНИАН 11:45
- 11:02 / 30.03.2022 Оккупанты обстреляли Лисичанск, есть жертвы, - глава Луганской ОГА : Багнет 11:31
- 30.03.2022, 10:50 Обстрелы, отсутствие коммуникаций и эвакуация людей: Ситуация на Луганщине остается сложной : В Час Пик 11:18
- Оккупанты обстреляли Лисичанск: есть жертвы : Хвиля 11:08
- 30 марта 2022, 08:08 Утром россияне обстреляли Лисичанск, есть жертвы : LB.ua 11:07
- 30 марта 2022 Оперативная информация по состоянию на 30 марта 2022 Луганщина : Донбасс информационный 10:28
- Оккупанты обстреляли жилые кварталы Лисичанска, есть погибшие - Гайдай : Главком 10:05
- 30.03.2022, 09:18 Заявить о разрушенном и уничтоженном имуществе украинцы могут через мобильное приложение "Дия" : В Час Пик 09:48
- Есть жертвы и разрушения. Орки накрыли огнем Лисичанск : UA-Футбол 09:44
- Рашисты ночью ударили по пяти городам. Какие последствия : Gazeta.ua 09:43
- Оккупанты ударили по многоэтажкам Лисичанска. Разрушения значительны : Gazeta.ua 09:43
- Вблизи Северодонецка из-за обстрелов обесточены 185 подстанций, более 30 тыс. человек без света : DsNews 09:41
- Оккупанты не дают поремонтировать сети возле Северодонецка: 30 тысяч людей без света : 24 канал 09:30
- 30 марта 2022, 08:55 Оккупанты ударили по Лисичанску из тяжелого вооружения, истребляя мирное население : Dialog.ua 09:26
- Оккупанты обстреляли многоэтажки в Лисичанске - фото, видео : Парламент.UA 09:25
- Российские оккупанты обстреляли Лисичанск, есть жертвы - Гайдай : УНИАН 09:15
- Оккупанты устроили обстрел населенных пунктов в Луганской области : Online.ua 09:13
- Рашисты с утра расстреливают Лисичанск - бьют по жилым домам (ФОТО) : Iнше ТВ 09:06
- Армия России обстреляла жилые кварталы Лисичанска, есть погибшие (фото) : Фокус 09:05
- ВСУ уничтожили несколько десятков оккупантов, но последствия обстрелов Лисичанска ужасны : 24 канал 09:00
- Ни одному слову россиян не верю, - Гайдай о переговорах с оккупантами : 24 канал 09:00
- Из-под завалов и пламени ночью спасли 6 жителей Луганской области : 24 канал 09:00
- Города Луганщины подверглись авиа- и ракетным ударам: разрушены дома, магазины : World News 08:57
- 30.03.2022, 08:21 Оккупанты ударили по Лисичанску: есть значительные разрушения и жертвы : В Час Пик 08:48
- 08:36 30.03.2022 Возле Северодонецка из-за обстрелов обесточены 185 трансформаторных подстанций, без света более 30 тыс. жителей - глава Луганской ОВА : Интерфакс-Україна 08:46
- Российские оккупанты открыли огонь по жилым кварталам Лисичанска, есть жертвы - глава Луганской ОВА : Новое Время 08:46
- Российские оккупанты обстреляли Лисичанск, разрушено много домов: люди оказались под завалами. Фото и видео : Obozrevatel 08:46
- Российские военные обстреляли Лисичанск и нанесли авиаудар по Кременной : Вести.ua 08:45
- 30 марта 2022, 08:32 Города Луганщины подверглись авиа- и ракетным ударам: разрушены дома, магазины : Восточный Вариант 08:45
- Март, 30 в 8:21 Войска РФ обстреляли жилые кварталы в Лисичанске: много разрушений, есть жертвы : ICTV Факти 08:36
- Оккупант обстрелял Лисичанск, есть жертвы, - глава ОВА : Главное 08:35
- Оккупанты обстреляли жилые кварталы Лисичанска, количество погибших уточняется, - Гайдай : Еспресо TV 08:34
- Российские оккупанты всю ночь обстреливали Луганщину: из-под завалов и пламени спасены шесть жителей : MY.UA 08:31
- "Пытаемся успеть спасти живых": оккупанты из тяжелого вооружения обстреляли Лисичанск : ТСН.ua 08:31
- Оккупанты продолжают стирать Лисичанск с лица земли: фото и видео последствий утренних атак : MY.UA 08:31
- Оккупанты продолжают стирать Лисичанск с лица земли: фото и видео последствий утренних атак : Апостроф 08:30
- Российские оккупанты всю ночь обстреливали Луганщину: из-под завалов и пламени спасены шесть жителей : ТСН.ua 08:16
- Оккупанты обстреляли Лисичанск, есть жертвы : Слово і Діло 08:12
- Оккупанты обстреляли Лисичанск, есть жертвы, - глава Луганской ОГА : РБК-Україна 08:01
- 07:39 30.03.2022 По Кременной нанесен авиаудар, позиционные бои в Попасной и Рубежном продолжаются - глава Луганской ОВА : Интерфакс-Україна 07:46
- 33-й день войны: сколько погибших среди мирного населения Харьковщины : Резонанс.info 03:25
- Северодонецк обесточен. Оккупанты продолжают уничтожать инфраструктуру Луганщины : Реальная газета 02:24