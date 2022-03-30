30 марта 2022, 08:55 Оккупанты ударили по Лисичанску из тяжелого вооружения, истребляя мирное население (45)

Dialog.ua 2022.03.30 09:26

Разрушены многоэтажки жилых кварталов, под завалами остаются люди. Российские военные преступники нанесли артудар по еще спящему Лисичанску утром в среду, 30 марта - разрушены многоэтажные дома, погибли люди. Об очередном жестоком обстреле путинскими войсками мирного украинского города на Донбассе сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Около 6:30 оккупанты начали бить по Лисичанску из тяжелого вооружения.