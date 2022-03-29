ОГА: На Запорожье не заработал ни один "зеленый коридор" (1)

Українська правда 2022.03.29 21:40

Вторник, 29 марта 2022, 21:08 Российские войска не дали возможности заработать ни одному "зеленому коридору" на Запорожье. Источник: руководитель Запорожской ОГА Александр Старух. Дословно: "Орки сегодня не пропустили ни одну колонну. Не дождались "зеленого коридора" около 70 автобусов и грузовиков, выехавших из Запорожья!! НЕ смогли приехать в Запорожье автомобили из Энергодара!! НЕ смогли приехать в Запорожье колонны из Бердянска!!