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ОГА: На Запорожье не заработал ни один "зеленый коридор"

ОГА: На Запорожье не заработал ни один "зеленый коридор" (1)

Українська правда 2022.03.29 21:40
Вторник, 29 марта 2022, 21:08 Российские войска не дали возможности заработать ни одному "зеленому коридору" на Запорожье. Источник: руководитель Запорожской ОГА Александр Старух. Дословно: "Орки сегодня не пропустили ни одну колонну. Не дождались "зеленого коридора" около 70 автобусов и грузовиков, выехавших из Запорожья!! НЕ смогли приехать в Запорожье автомобили из Энергодара!! НЕ смогли приехать в Запорожье колонны из Бердянска!!
ЗАПОРОЖЬЕ, БЕРДЯНСК, ЭНЕРГОДАР, КОРИДОР, КОЛОННА, МЕЛИТОПОЛЬ, Верещук, Запорожье, Украина, Донецк, Россия
2022.03.30 (1)

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