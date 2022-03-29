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Автор легендарной фразы "Русский военный корабль, иди на*уй" вернулся домой из плена

Автор легендарной фразы "Русский военный корабль, иди на*уй" вернулся домой из плена (2)

Сегодня.ua 2022.03.29 19:46
Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня 29 марта, 19:41 Пограничник Роман Грибов получил награду от главы Черкасской ОВА Роман Грибов получил награду за заслуги / Фото: Коллаж: Сегодня В Черкассах вручили награду пограничнику с острова Змеиный, автору знаменитой фразы о российском военном корабле Роману Грибову, который вернулся из плена РФ. Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.
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2022.03.30 (2)

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