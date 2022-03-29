Автор легендарной фразы "Русский военный корабль, иди на*уй" вернулся домой из плена (2)

Сегодня.ua 2022.03.29 19:46
Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
29 марта, 19:41
Пограничник Роман Грибов получил награду от главы Черкасской ОВА
Роман Грибов получил награду за заслуги / Фото: Коллаж: Сегодня
В Черкассах вручили награду пограничнику с острова Змеиный, автору
знаменитой фразы о российском военном корабле Роману Грибову, который
вернулся из плена РФ.
Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.
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