Россия на переговорах пообещала "сократить военную активность" на Киевском и Черниговском направлениях (7)

Вести-UA 2022.03.29 20:51

В ответ Генштаб РФ просит гуманно относиться к пленным Инна Волева, Вести-UA.net Сегодня, 20:47 / Автор: РБК-Украина По итогам переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле РФ заявила об отказе от новых попыток наступления в Киевской и Черниговской областях. Заместитель министра обороны России Александр Фомин анонсировал шаг необходимостью "повышения взаимного доверия и создания необходимых условий