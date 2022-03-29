Россия на переговорах пообещала "сократить военную активность" на Киевском и Черниговском направлениях (7)

2022.03.30 (7)2022.03.29 (456) →
- Украинцы - не наивные люди - Зеленский о переговорах с Россией : Gazeta.ua 00:44
- В Госдепе уверены, что Россия переговорами дурачит Украину и весь мир : CRiME 00:25
- Переговоры Украина россия - Михаил Подоляк подвел итоги встречи в Стамбуле : Наша Столиця 00:22
- У Байдена не готовы предметно обсуждать предоставление Украине гарантий безопасности - Белый дом : Страна.ua 00:16
- В ОПУ заявили о полной готовности пакета документов для встречи Зеленского и путина : Слово і Діло 00:12
- Зеленский: Положительные сигналы с переговоров не заглушают взрывы российских снарядов. Мы видим риски : Гордон 00:06
- В Офисе президента заявили, что уже подготовлены документы для встречи Зеленского и Путина : Страна.ua 00:01