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Россия на переговорах пообещала "сократить военную активность" на Киевском и Черниговском направлениях

Россия на переговорах пообещала "сократить военную активность" на Киевском и Черниговском направлениях (7)

Вести-UA 2022.03.29 20:51
В ответ Генштаб РФ просит гуманно относиться к пленным Инна Волева, Вести-UA.net Сегодня, 20:47 / Автор: РБК-Украина По итогам переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле РФ заявила об отказе от новых попыток наступления в Киевской и Черниговской областях. Заместитель министра обороны России Александр Фомин анонсировал шаг необходимостью "повышения взаимного доверия и создания необходимых условий
ПЕРЕГОВОРЫ, СТАМБУЛ, УКРАИНА, ДЕЛЕГАЦИЯ, ТУРЦИЯ, ПОДОЛЯК, Подоляк, Арахамия, Мединский, Украина, Россия, Стамбул, Турция, Киев, Крым, США
2022.03.30 (7)

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