Арахамия оценил вероятность встречи Зеленского с Путиным (3)

Хвиля 2022.03.29 21:38

Достаточно ли наработок для встречи глав Украины и России "Хвыля" 29.03.2022 21:31:00 Давид Арахамия "Хвиля" Глава украинской делегации на переговорах с Россией, глава фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что для встречи президента Украины Владимира Зеленского с российским коллегой Владимиром Путиным накоплено достаточное количество материалов. Об этом он сказал во время брифинга по итогам переговоров Стамбуле, который