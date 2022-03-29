Арахамия оценил вероятность встречи Зеленского с Путиным (3)

Хвиля 2022.03.29 21:38
Достаточно ли наработок для встречи глав Украины и России
"Хвыля" 29.03.2022 21:31:00
Давид Арахамия
"Хвиля"
Глава украинской делегации на переговорах с Россией, глава фракции "Слуги
народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что для встречи президента
Украины Владимира Зеленского с российским коллегой Владимиром Путиным
накоплено достаточное количество материалов.
Об этом он сказал во время брифинга по итогам переговоров Стамбуле, который
ЗЕЛЕНСКИЙ, ПУТИН, ПОДОЛЯК, ВСТРЕЧА, СТАМБУЛ, ПЕРЕГОВОРЫ, Зеленский
, Подоляк
, Путин
, Мединский
, Арахамия
, Украина
, Россия
, Стамбул
, Турция