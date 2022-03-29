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Фокус: Украина

Арахамия оценил вероятность встречи Зеленского с Путиным

Арахамия оценил вероятность встречи Зеленского с Путиным (3)

Хвиля 2022.03.29 21:38
Достаточно ли наработок для встречи глав Украины и России "Хвыля" 29.03.2022 21:31:00 Давид Арахамия "Хвиля" Глава украинской делегации на переговорах с Россией, глава фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что для встречи президента Украины Владимира Зеленского с российским коллегой Владимиром Путиным накоплено достаточное количество материалов. Об этом он сказал во время брифинга по итогам переговоров Стамбуле, который
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2022.03.30 (3)

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