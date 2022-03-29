Москва не будет выступать против вступления Украины в ЕС (1)

MY.UA 2022.03.29 18:46
29 марта, 15:36
Владимир Мединский
В российской делегации на переговорах в Стамбуле прокомментировали
сегодняшние переговоры, отметив, что одним из письменных предложений
украинской стороны стало то, что Россия не будет выступать против
вступления Украины в Евросоюз.
Об этом в эфире росТВ заявил глава делегации РФ и помощник президента
России Владимир Мединский.
Он сообщил, что в предложениях украинской стороны указано, что Украина
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