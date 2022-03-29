Москва не будет выступать против вступления Украины в ЕС (1)

MY.UA 2022.03.29 18:46

29 марта, 15:36 Владимир Мединский В российской делегации на переговорах в Стамбуле прокомментировали сегодняшние переговоры, отметив, что одним из письменных предложений украинской стороны стало то, что Россия не будет выступать против вступления Украины в Евросоюз. Об этом в эфире росТВ заявил глава делегации РФ и помощник президента России Владимир Мединский. Он сообщил, что в предложениях украинской стороны указано, что Украина