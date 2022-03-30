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Самое важное - это остановить войну, - Ермак о переговорах в Стамбуле и гарантиях безопасности

Самое важное - это остановить войну, - Ермак о переговорах в Стамбуле и гарантиях безопасности (1)

24 канал 2022.03.30 00:30
30 марта 2022, 00:10 Ермак о переговорах в Стамбуле и гарантиях безопасности / Офис Президента Андрей Ермак подчеркнул, что самое главное на сегодня - остановить войну. Цель - добиться скорейшего вывода российских войск из Украины и прекращения обстрелов. Глава Офиса Президента Ермак подчеркнул, что также крайне важно как можно скорее открыть полноценные гуманитарные коридоры во все города, где уже
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2022.03.30 (1)

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