Польша запретит импорт угля из России из-за войны в Украине (1)

ОстроВ 2022.03.29 21:10
29.03.2022 20:45.
Польша запретит импорт угля из России из-за войны в Украине,
соответствующий законопроект уже разработан правительством. Об этом заявил
пресс-секретарь Кабинета министров Петр Мюллер, - сообщает ЭП со ссылкой на
Reuters.
"Исходя из того, что мы видим пассивность Евросовета в принятии дальнейших
санкций, мы пробуем принять такие решения, которые позволяют ссылаться на
вопросы безопасности.
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