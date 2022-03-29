Еще три страны Евросоюза выдворили российских дипломатов за шпионаж (1)

ТСН.ua 2022.03.29 18:46
18:32, 29.03.22
Ранее это сделали Нидерланды, Польша и Словакия.
Страны Евросоюза продолжают высылать сотрудников российских дипмиссий.
Бельгия пришлет 21 дипломата РФ, Ирландия - 4, Чехия - одного.
Министр иностранных дел Бельгии Софи Уилмс заявила, что эти дипломаты были
идентифицированы как причастные к шпионажу.
"Бельгия высылает 21 российского дипломата за шпионаж или угрозу
безопасности", - утверждается в сообщении телеканала RTBF.
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