Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Еще три страны Евросоюза выдворили российских дипломатов за шпионаж

Еще три страны Евросоюза выдворили российских дипломатов за шпионаж (1)

ТСН.ua 2022.03.29 18:46
18:32, 29.03.22 Ранее это сделали Нидерланды, Польша и Словакия. Страны Евросоюза продолжают высылать сотрудников российских дипмиссий. Бельгия пришлет 21 дипломата РФ, Ирландия - 4, Чехия - одного. Министр иностранных дел Бельгии Софи Уилмс заявила, что эти дипломаты были идентифицированы как причастные к шпионажу. "Бельгия высылает 21 российского дипломата за шпионаж или угрозу безопасности", - утверждается в сообщении телеканала RTBF.
ДИПЛОМАТ, ГРАТ, НОНА, БЕЛЬГИЯ, НИДЕРЛАНДЫ, ШПИОНАЖ, Россия, Бельгия, Нидерланды, Чехия, Польша, BG, Украина, Брюссель, MK, SK
2022.03.30 (1)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2022
© InfoStream, 2022