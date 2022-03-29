Еще три страны Евросоюза выдворили российских дипломатов за шпионаж (1)

ТСН.ua 2022.03.29 18:46

18:32, 29.03.22 Ранее это сделали Нидерланды, Польша и Словакия. Страны Евросоюза продолжают высылать сотрудников российских дипмиссий. Бельгия пришлет 21 дипломата РФ, Ирландия - 4, Чехия - одного. Министр иностранных дел Бельгии Софи Уилмс заявила, что эти дипломаты были идентифицированы как причастные к шпионажу. "Бельгия высылает 21 российского дипломата за шпионаж или угрозу безопасности", - утверждается в сообщении телеканала RTBF.