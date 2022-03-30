Британия в ООН выразила готовность стать гарантом безопасности Украины (35)

Спорт.ua 2022.03.30 10:36

Объединенное королевство - один из главных союзников нашей страны 30.03.2022 09:52 Постоянная представительница Великобритании в ООН Барбара Вудворд заявила, что ее страна готова "сыграть свою роль" в обеспечении гарантий безопасности для Украины, если Киев об этом попросит. Представительница Британии отвечала на вопрос, сможет ли Лондон выступить гарантом безопасности Украины. По ее словам, британские власти оказывают Киеву значительную гуманитарную