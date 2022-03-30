Британия в ООН выразила готовность стать гарантом безопасности Украины (35)

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- Китай хочет сыграть "конструктивную роль" в переговорах Украины и России : DsNews 12:01
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- Гарантом безопасности Украины хочет выступить Великобритания : Одесский Курьер 11:47
- В Британии заявили о готовности стать гарантом безопасности Украины : РИА Мелитополь 11:25
- Британия в ООН заявила о готовности стать гарантом безопасности Украины : Українці в світі 11:23
- Британия заявила, что готова стать гарантом безопасности Украины : Bigmir)net Новости 11:09
- Китай готов сыграть конструктивную роль в продвижении переговоров Украины и России, - МИД КНР : РБК-Україна 11:01
- Великобритания в ООН заявила о готовности стать гарантом безопасности Украины : Регион Киев Медиа 10:39
- Британия в ООН выразила готовность стать гарантом безопасности Украины : Спорт.ua 10:36
- Великобритания согласилась стать гарантом безопасности для Украины : Парламент.UA 10:22
- Великобритания в ООН заявила о готовности стать гарантом безопасности Украины : NewsSky.com.ua 10:14
- "Мы будем счастливы сыграть эту роль": Великобритания готова быть гарантом безопасности Украины : Преступности.нет 10:10
- В Британии заявили о готовности стать гарантом безопасности Украины : НикВести 10:08
- Джонсон хочет предоставить Украине "более летальную" военную помощь - The Times : Страна.ua 10:01
- Великобритания готова быть одним из гарантов безопасности Украины: "Хотим любым способом помочь закончить войну" : Znaj.ua 09:46
- Великобритания может стать гарантом безопасности Украины : ZN,UA 09:46
- В Британии подтвердили о готовности стать гарантом безопасности Украины : УНИАН 09:45
- Великобритания готова стать гарантом безопасности Украины - постпред в ООН : Главред 09:36
- Британия в ООН заявила о готовности стать гарантом безопасности Украины : Главное 09:35
- Великобритания готова стать гарантом безопасности для Украины : КП в Украине 09:33
- Великобритания готова стать гарантом безопасности Украины : ТСН.ua 09:31
- Великобритания в ООН заявила о готовности стать гарантом безопасности Украины : Новое Время 09:31
- 30.03.2022 в 09:29 Британия готова стать гарантом безопасности Украины : InfoResist.org 09:30
- Постпред Британии в ООН подтвердила, что Лондон хочет стать одним из гарантов безопасности Украины : Страна.ua 09:16
- Представитель Великой Британии - о том, сможет ли Лондон выступить гарантом безопасности Украины : UA-Футбол 09:14
- Гарантом безопасности Украины готова быть Великобритания - постпред ООН : ОстроВ 09:10
- В Британии допустила возможность стать гарантом безопасности Украины : УП Європейська правда 09:04
- В Британии заявили о готовности стать гарантом безопасности Украины : РБК-Україна 09:01
- Великобритания готова быть гарантом безопасности Украины, - постпред ООН : 24 канал 09:00
- Британия в ООН заявила о готовности стать гарантом безопасности Украины : Українська правда 08:40
- "Мы не ослабим нашу решимость": Джонсон, Байден, Макрон, Шольц и Драги обсудили необходимость поддержки и укрепления Украины : РИА Мелитополь 08:26
- Великобритания готова быть гарантом безопасности Украины - постпред в ООН : ЛІГАБізнесІнформ 07:08
- Арахамия назвал условия Украины по гарантиям безопасности : Повінь.com.ua 00:27
- Арахамия назвал условия Украины по гарантиям безопасности : Новости без границ 23:39