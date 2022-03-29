Санкции со страны-агрессора никто не снимет, даже, если она прекратит огонь (1)

MY.UA 2022.03.29 21:31

29 марта, 18:21 Соглашения о прекращении огня между россией и Украиной будет недостаточно для отмены санкций против страны-агрессора. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на засаседании кабинета министров во вторник, 29 марта, передает Reuters. "Премьер-министр сказал, что именно прекращение огня не станет причиной для снятия санкций Великобритании с России", - сказал пресс-секретарь Джонсона