Санкции со страны-агрессора никто не снимет, даже, если она прекратит огонь (1)

MY.UA 2022.03.29 21:31
29 марта, 18:21
Соглашения о прекращении огня между россией и Украиной будет недостаточно
для отмены санкций против страны-агрессора.
Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на засаседании
кабинета министров во вторник, 29 марта, передает Reuters.
"Премьер-министр сказал, что именно прекращение огня не станет причиной для
снятия санкций Великобритании с России", - сказал пресс-секретарь Джонсона
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