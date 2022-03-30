Украина примет участие во встрече Североатлантического совета (2)

Новости без границ 2022.03.30 00:48

30.03.2022 Североатлантический совет соберется на встречу 6 и 7 апреля в Брюсселе. На встречу министров иностранных дел стран НАТО приглашена Украина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАТО. Встреча состоится в штаб-квартире Альянса в Брюсселе под председательством генсекретаря Йенса Столтенберга. В пресс-службе отметили, что 7 апреля состоятся две сессии. "На первую сессию приглашены министры иностранных дел Австралии, Финляндии,