Украина примет участие во встрече Североатлантического совета (2)

Новости без границ 2022.03.30 00:48
30.03.2022
Североатлантический совет соберется на встречу 6 и 7 апреля в Брюсселе. На
встречу министров иностранных дел стран НАТО приглашена Украина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАТО.
Встреча состоится в штаб-квартире Альянса в Брюсселе под председательством
генсекретаря Йенса Столтенберга.
В пресс-службе отметили, что 7 апреля состоятся две сессии.
"На первую сессию приглашены министры иностранных дел Австралии, Финляндии,
УКРАИНА, ВСТРЕЧА, ЗЕЛАНДИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, БРЮССЕЛЬ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВО, Швеция
, Грузия
, Украина
, Финляндия
, Брюссель
, Япония
, Австралия
, Россия