"Строгое предупреждение для Путина": Британия наказала российского бизнесмена за связи с президентом-агрессором (1)

Politeka 2022.03.29 20:10
Это лицо пока не попало под санкции, но имеет "тесные связи" с президентом
России Владимиром Путиным.
сегодня, 20:01
Великобритания арестовала первую суперяхту в своих водах в рамках санкций
против России, пишет ВВС.
Яхта стоимостью 38 миллионов фунтов под названием Phi (названа в честь
математической концепции, также известной как Золотое сечение) принадлежит
неназванному российскому бизнесмену.
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, Россия
, Великобритания
, Лондон
, Украина