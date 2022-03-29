"Строгое предупреждение для Путина": Британия наказала российского бизнесмена за связи с президентом-агрессором (1)

Politeka 2022.03.29 20:10

Это лицо пока не попало под санкции, но имеет "тесные связи" с президентом России Владимиром Путиным. сегодня, 20:01 Великобритания арестовала первую суперяхту в своих водах в рамках санкций против России, пишет ВВС. Яхта стоимостью 38 миллионов фунтов под названием Phi (названа в честь математической концепции, также известной как Золотое сечение) принадлежит неназванному российскому бизнесмену.