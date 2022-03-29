США и Великобритания заявили, что российские войска начали отходить из районов вокруг Киева (1)

УП Європейська правда 2022.03.29 19:34
Вторник, 29 марта 2022, 18:46
Великобритания заметила признаки некоторого уменьшения российской военной
активности вокруг Киева.
Об этом заявил спикер премьер-министра Бориса Джонсона, пишет "Европейская
правда" со ссылкой на Guardian.
Однако спикер подчеркнул, что Британия хочет полного вывода российских
войск из Украины и будет оценивать предварительные шаги к возможному
мирному соглашению по действиям, а не словам.
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