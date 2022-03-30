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Автор фразы про русский военный корабль вернулся домой (видео)

Автор фразы про русский военный корабль вернулся домой (видео) (1)

Телеграф.com.ua 2022.03.29 17:43
Михаил Корнилов 29 марта, 17:30 Игорь Табурец и Роман Грибов Весь мир благодаря храброму украинцу знает, куда надо посылать российские корабли. Пограничник Роман Грибов, защищавший остров Змеиный на момент начала полномасштабного вторжения рф в Украину, вернулся домой. Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец на своей странице в Facebook. Роман является автором нашумевшей фразы: "русский военный корабль иди на
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2022.03.30 (1)

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