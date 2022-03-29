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Деньги обещали, но не заплатили: школьник из Харькова стал корректировщиком огня для РФ - СБУ

Деньги обещали, но не заплатили: школьник из Харькова стал корректировщиком огня для РФ - СБУ (21)

Vgorode.ua 2022.03.29 20:45
Гроші обіцяли, але не заплатили: школяр з Харкова став коригувальником вогню для РФ - СБУ - фото Сегодня 18:57 Областное управление Службы безопасности Украины разоблачило подростка, который вызвался передавать информацию о позициях Вооруженных Сил Украины на территории Харькова представителям российской разведки. Последние оперативные новости Харькова в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе самой важной информацииПомогите
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2022.03.30 (21)

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