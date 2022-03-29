Деньги обещали, но не заплатили: школьник из Харькова стал корректировщиком огня для РФ - СБУ (21)

Vgorode.ua 2022.03.29 20:45

Гроші обіцяли, але не заплатили: школяр з Харкова став коригувальником вогню для РФ - СБУ - фото Сегодня 18:57 Областное управление Службы безопасности Украины разоблачило подростка, который вызвался передавать информацию о позициях Вооруженных Сил Украины на территории Харькова представителям российской разведки. Последние оперативные новости Харькова в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе самой важной информацииПомогите