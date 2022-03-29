Деньги обещали, но не заплатили: школьник из Харькова стал корректировщиком огня для РФ - СБУ (21)

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- 14:29 30 Марта 2022 Оккупанты обещают украинским детям деньги за корректировку огня : Власти.нет 14:45
- В Харькове корректировщиком огня оказался школьник : ОбщеЖитие Online 14:11
- Российские оккупанты вербуют украинских детей для корректировки огня : Днепровский городской портал 13:38
- В Харькове российские спецслужбы завербовали ребенка : Главное 13:35
- Школьник из Харькова был корректировщиком огня у военных РФ - СБУ : Соцпортал 13:35
- Корректировщиком огня для противника стал харьковский школьник - СБУ : From-UA.com 13:05
- Оккупанты обещают украинским детям деньги и делают из них корректировщиков огня : УНИАН 12:45
- Даже не заплатили: СБУ выявили малолетнего корректировщика огня : Dnepr.Info 12:27
- Школьник из Харькова был корректировщиком огня у врага - СБУ : MY.UA 12:16
- Российские оккупанты "вербуют" украинских детей для корректировки огня : Dnepr.express 11:29
- Школьник работал на оккупантов. Его поймала СБУ : Измаил вечерний 10:45
- Российские оккупанты попросили подростка из Харькова дать координаты для корректировки огня за деньги - он согласился : Преступности.нет 10:40
- Школьник работал на оккупантов. Его поймала СБУ : Gazeta.ua 09:44
- В Харьковской области СБУ задержала школьника-корректировщика, нанятого россиянами (ВИДЕО) : DsNews 09:16
- В Харькове школьник оказался корректировщиком вражеского огня: оккупанты пообещали ему деньги : Obozrevatel 09:16
- Российская военная разведка втягивает в войну украинских детей : Информационное Сопротивление 09:12
- В Харькове школьник работал наводчиком для российских военных : Status Quo 07:43
- Школьник из Харькова был корректировщиком огня для россиян - ему даже не заплатили : Главред 06:05
- Харьковский школьник ради денег пошел на государственную измену : Резонанс.info 03:25