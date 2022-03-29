6 минут назад Из Мариуполя в Россию принудительно депортировали уже 20 тысяч жителей - мэрия (2)

Дело.ua 2022.03.29 20:38
Российские оккупационные войска принудительно вывезли на территорию РФ из
Мариуполя Донецкой области уже более 20 тысяч жителей. Как говорится в
сообщении горсовета, власти сейчас хотят собрать данные обо всех
насильственно вывезенных в одну базу.
Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя
исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
МАРИУПОЛЬ, БОЙЧЕНКО, ОККУПАНТ, РОДДОМ, ПАЦИЕНТ, ПЕРСОНАЛ, Бойченко
, Кириленко
, Россия
, Украина
, Донецк