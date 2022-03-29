6 минут назад Из Мариуполя в Россию принудительно депортировали уже 20 тысяч жителей - мэрия (2)

Дело.ua 2022.03.29 20:38

Российские оккупационные войска принудительно вывезли на территорию РФ из Мариуполя Донецкой области уже более 20 тысяч жителей. Как говорится в сообщении горсовета, власти сейчас хотят собрать данные обо всех насильственно вывезенных в одну базу. Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.