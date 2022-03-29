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Фокус: Украина

6 минут назад Из Мариуполя в Россию принудительно депортировали уже 20 тысяч жителей - мэрия (2)

Дело.ua 2022.03.29 20:38
Российские оккупационные войска принудительно вывезли на территорию РФ из Мариуполя Донецкой области уже более 20 тысяч жителей. Как говорится в сообщении горсовета, власти сейчас хотят собрать данные обо всех насильственно вывезенных в одну базу. Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
МАРИУПОЛЬ, БОЙЧЕНКО, ОККУПАНТ, РОДДОМ, ПАЦИЕНТ, ПЕРСОНАЛ, Бойченко, Кириленко, Россия, Украина, Донецк
2022.03.30 (2)

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