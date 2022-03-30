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Фокус: Украина

Гендиректор ГП "Антонов" был отстранен от работы. СБУ будет проверять, почему вовремя не были эвакуированы "Мрия" и другие уничтоженные россиянами самолеты (18)

Центр журналистских расследований 2022.03.30 08:45
07:44 Государственный концерн "Укроборонпром" отстранил от работы гендиректора ГП "Антонов" генерала Сергея Бычковского. Гендиректор "Укроборонпрома" Юрий Гусев направил обращение в правоохранительные органы, концерн будет способствовать СБУ "в выяснении обстоятельств возможных нарушений". "Основанием для отстранения стало служебное расследование, в частности, проверки отдельных фактов, обнародованных в средствах массовой информации",
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2022.03.30 (18)

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