Гендиректор ГП "Антонов" был отстранен от работы. СБУ будет проверять, почему вовремя не были эвакуированы "Мрия" и другие уничтоженные россиянами самолеты (18)

2022.03.30 (18)2022.03.29 (14) →
- Гендиректор ГП "Антонов" был отстранен от работы. СБУ будет проверять, почему вовремя не были эвакуированы "Мрия" и другие уничтоженные россиянами самолеты : Центр журналистских расследований 08:45
- После служебной проверки отстранили гендиректора "Антонова" : Fin.org.ua 08:34
- 08:22 30.03.2022 Гендиректор ГС "Антонов" Бычков отстранен от исполнения обязанностей - "Укроборонпром" : Интерфакс-Україна 08:30
- После служебной проверки отстранили гендиректора "Антонова" : Укрудпром 08:14
- Гендиректора Антонова отстранили после служебной проверки : Главное 08:05
- Гендиректора ГП "Антонов" отстранили от полномочий из-за служебного расследования : КП в Украине 07:00
- Гендиректора Антонова отстранили после служебной проверки : Новое Время 06:46
- ГК "Укроборонпром" отстранил гендиректора ГП "Антонов" от исполнения обязанностей : УНИАН 06:15
- Укроборонпром отстранил гендиректора "Антонова" после служебного расследования : Odessa Online 06:14
- Укроборонпром отстранил гендиректора "Антонова" после служебного расследования : Одесский Наблюдатель 06:03
- Гендиректора ГП "Антонов" отстранили: продолжается расследование : ТСН.ua 05:31
- Гендиректор ГП "Антонов" отстранен, против него начато служебное расследование : РБК-Україна 04:46
- Гендиректора ГП "Антонов" отстранили для служебного расследования. Пилот "Мрии" заявлял, что был шанс спасти самолет : Комета-Кропивницкий 04:25
- Март, 30 в 2:39 Укроборонпром отстранил гендиректора Антонова из-за служебного расследования : ICTV Факти 03:06
- 30-Mar-2022 02:07 Укроборонпром отстранил от должности гендиректора ГП Антонов : Южная правда 02:26
- 30-Mar-2022 00:07 Укроборонпром отстранил от должности гендиректора ГП Антонов : Южная правда 02:26
- Гендиректор ГП "Антонов" отстранен от должности после служебного расследования : ОстроВ 02:09
- Гендиректора ГП "Антонов" отстранили от работы : ZN,UA 00:17