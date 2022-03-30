На военном складе под российским Белгородом прогремел мощный взрыв (17)

Измаил вечерний 2022.03.30 08:45

Cегодня в 08:23 Мощный взрыв прогремел вечером 29 марта под российским Белгородом. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, взрыв прогремел в деревне Красный Октябрь, которая расположена в 30 километрах от Белгорода и в 25 километрах от границы с Украиной. Как сообщает "Фокус" со ссылкой на агентство ТАСС, в результате взрыва в Красном Октябре ранения получили четверо российских военнослужащих, которые