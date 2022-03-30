Зеленский: Слышим позитивные сигналы с переговоров, но они не заглушают разрывов снарядов (10)

Новости Донбасса 2022.03.30 00:32

30 марта 2022, 00:09 Президент Владимир Зеленский назвал позитивными сигналы с переговорной площадки с Россией, однако эти сигналы "не заглушают разрывов российских снарядов". "Можно назвать позитивными те сигналы, которые мы слышим с переговорной площадки, но эти сигналы не заглушают разрывов российских снарядов", - сказал Зеленский в видеообращении во вторник. По словам президента, в Украине видят все риски и не видят оснований