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Зеленский: Слышим позитивные сигналы с переговоров, но они не заглушают разрывов снарядов

Зеленский: Слышим позитивные сигналы с переговоров, но они не заглушают разрывов снарядов (10)

Новости Донбасса 2022.03.30 00:32
30 марта 2022, 00:09 Президент Владимир Зеленский назвал позитивными сигналы с переговорной площадки с Россией, однако эти сигналы "не заглушают разрывов российских снарядов". "Можно назвать позитивными те сигналы, которые мы слышим с переговорной площадки, но эти сигналы не заглушают разрывов российских снарядов", - сказал Зеленский в видеообращении во вторник. По словам президента, в Украине видят все риски и не видят оснований
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2022.03.30 (10)

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