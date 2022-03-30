Зеленский: Слышим позитивные сигналы с переговоров, но они не заглушают разрывов снарядов (10)

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- "Не расхолаживаемся и не уменьшаем наши оборонные усилия": сигналы с переговоров и 34-й день войны подытожил Зеленский (ВИДЕО) : Телеканал "Дом" 00:47
- Сигналы с переговоров можно назвать позитивными, но они не заглушают российских снарядов - Зеленский : Укринформ 00:47
- Сигналы с переговоров можно назвать положительными, но они не заглушают разрывов российских снарядов - обращение Президента Украины : ФK "Динамо" Київ 00:33
- Зеленский: Слышим позитивные сигналы с переговоров, но они не заглушают разрывов снарядов : Новости Донбасса 00:32
- "Мы не наиваные": Зеленский высказался о переговорах с РФ в Стамбуле : World News 00:03
- РФ должна уйти из Украины: Зеленский назвал ключевое условие переговоров : Главред 00:06
- Обращение Президента Владимира Зеленского в конце 34-х суток вторжения агрессора : 7 телеканал Одессы 00:03
- "Сигналы можно назвать положительными". Зеленский об итогах переговоров в Стамбуле : Страна.ua 00:01
- 29.03.2022 в 23:57 Единственная наша гарантия - это ВСУ: Зеленский заявил, что не видит оснований для доверия РФ : InfoResist.org 00:00
- "Единственная наша гарантия - ВСУ": Зеленский не доверяет словам делегации РФ на переговорах (ВИДЕО) : DsNews 23:43