Белый дом назвал реальную деэскалацию в Украине условием для разговора Байдена с путиным (21)

MY.UA 2022.03.30 04:45

30 марта, 01:35 Президент США может провести разговор с кремлевским лидером владимиром путиным при условии, что Россия обеспечит реальную деэскалацию в Украине и будет действовать по правилам дипломатии Об этом заявила на брифинге в Вашингтоне директор пресс-офиса Белого дома Кейт Бедингфилд, передает собственный корреспондент Укринформа. "Я не буду определять предпосылки для разговора между президентом Байденом