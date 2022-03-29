В "Дії" стала доступна подача заявок на возмещение потери жилья в результате боевых действий (28)

2022.03.30 (28)2022.03.29 (4) →
- В Дие заработала услуга по компенсации за жилье : Измаил вечерний 08:45
- В "Дие" заработала услуга по компенсации за жилье : Судебно-юридическая газета 08:39
- Как подать заявку на получение компенсации при потере жилья: пошаговая инструкция : Главред 08:35
- 30-Mar-2022 07:38 В "Дие" заработала услуга по компенсации за жилье : Южная правда 08:26
- "Государство компенсирует каждый метр утраченной недвижимости": Дія начала принимать заявки : Український Бізнес Ресурс 08:14
- В Дие заработала услуга по компенсации за жилье: как подать заявку : Апостроф 08:00
- "Государство компенсирует каждый метр утраченной недвижимости": Зеленский рассказал о возможности подать завку в у "Дії" на возмещение имущества : Преступности.нет 07:40
- Украинцам компенсируют потерю дома или квартиры - Зеленский : Медиа-группа Объектив 07:39
- В приложении "Дія" заработала важная функция : Фраза.ua 07:36
- В Дия можно подавать документы о разрушенной недвижимости : СтройОбзор 06:38
- Государство компенсирует каждый метр утраченной недвижимости во время войны: украинцы уже могут подать заявку через "Дию" : Еспресо TV 06:34
- 06:17 30.03.2022 Получить компенсацию за потерю жилья из-за боевых действий теперь можно через "Дiю" : Интерфакс-Україна 06:31
- Граждане, потерявшие дом из-за войны, уже могут подать заявку на возмещение через "Дію" - Зеленский : Комета-Кропивницкий 04:30
- Государство компенсирует каждый метр потерянной недвижимости - Зеленский : УНИАН 03:45
- "Дія" начала принимать заявки на компенсацию за разрушенное войной жилье : ОстроВ 03:40
- В Дие заработала услуга по компенсации за жилье : Bigmir)net Новости 03:39
- В сервисе Дия уже можно подать заявку на компенсацию за разрушенное россиянами жилье : 24 канал 02:00
- В "Дiє" появился функционал для получения компенсации за потерю жилья из-за войны : Новости Донбасса 01:37
- В "Дие" заработал функционал по компенсации за разрушенные дома и квартиры, - Зеленский : РБК-Україна 01:31
- Март, 30 в 0:43 В приложении Дія можно получить компенсацию за утраченное имущество из-за войны: как подать заявку : ICTV Факти 01:06
- 30.03.2022 00:49 Как подать заявку на возмещение при потере жилья в ходе войны : ДонПресс 01:03
- "Государство возместит потерю дома или квартиры в результате боевых действий": Зеленский о запуске новой функции в "Дії" (ВИДЕО) : Телеканал "Дом" 00:47
- Государство компенсирует каждый метр утраченной недвижимости, заявки уже принимают - Зеленский : Gazeta.ua 00:43
- Компенсацию за потерю жилья украинцы могут получить через "Дію" : КП в Украине 00:30
- В "Дії" можно подать заявку на возмещение потери жилья : Вести.ua 00:15
- В "Дие" теперь можно подать заявку на возмещение потери дома или квартиры - Зеленский : ЛІГАБізнесІнформ 00:08
- В Дії уже можно подать заявку на компенсацию за поврежденный дом : УП: Економічна правда 00:04