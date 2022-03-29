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Фокус: Украина

В "Дії" стала доступна подача заявок на возмещение потери жилья в результате боевых действий (28)

ТСН.ua 2022.03.29 23:16
23:09, 29.03.22 Функция уже доступна в мобильном приложении. В государственном портале по цифровым услугам "Дія" стала доступна подача заявок на возмещение потери жилья в результате боевых действий. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Для того чтобы увидеть новую услугу, необходимо обновить мобильное приложение. "С сегодняшнего дня будет работать новый функционал нашего государственного
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2022.03.30 (28)

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