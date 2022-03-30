В Минобороны Украины объяснили, откуда взялись мины в Черном море (23)

Gazeta.ua 2022.03.30 06:44

Россия захватила мины в оккупированном Крыму. Фото: dialog.ua Фото: dialog.ua Морские мины, обнаруженные возле побережья Турции и Румынии, не состоят на учете в Вооруженных силах Украины. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины. "Эти мины были захвачены вооруженными силами РФ в 2014 году во время военного вторжения и временной оккупации Россией украинского города Севастополь", - подчеркивается в сообщении МИД.