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В Харьковской области назвали имя предателя, который помог оккупантам зайти в окруженный город Изюм (ФОТО)

В Харьковской области назвали имя предателя, который помог оккупантам зайти в окруженный город Изюм (ФОТО) (25)

Depo 2022.03.30 12:30
В Изюме Харьковской области продолжаются ожесточенные уличные бои с российскими оккупантами Михаил Хомченко Журналист отдела новостей 30 марта 2022 11:36 Депутат Изюмского городского совета от ОПЗЖ Анатолий Фомичевский показал оккупантам путь в окруженный город. Об этом в "Фейсбуке" сообщил начальник Управления молодежи, спорта и имиджевых проектов Изюмского городского совета Максим Стрельник, передает Depo.Харьков.
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