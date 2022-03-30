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Парламент Канады проголосовал за безвизовый режим с Украиной и призвал правительство немедленно принять решение

Парламент Канады проголосовал за безвизовый режим с Украиной и призвал правительство немедленно принять решение (22)

Еспресо TV 2022.03.30 08:04
30 мартa, 2022 среда 07:12 В Канаде большинство депутатов федерального парламента выступило за немедленное введение безвизового режима с Украиной Об этом говорится в отчете Постоянного комитета парламента Канады, члены которого ранее выступили за безвизовый режим с Украиной. Депутаты осудили войну РФ, инициированную президентом России Владимиром Путиным, против Украины, а также призвали канадское правительство
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