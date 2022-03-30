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Грозит мобилизация: как ведут себя оккупанты на захваченной территории Украины

Грозит мобилизация: как ведут себя оккупанты на захваченной территории Украины (30)

From-UA.com 2022.03.30 08:35
08:25 На временно оккупированной территории Луганской области российские оккупанты планируют провести очередную волну мобилизации с 1 апреля этого года. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины на странице в Facebook. При этом, мобилизация в ряды боевиков может начаться уже с первого апреля. Также на тех территориях Запорожской и Херсонской области, которые заняты захватчиками, продолжаются военные преступления и террор против мирного
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