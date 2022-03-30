В "Дії" уже можно заявить о поврежденном во время войны имуществе. Как это сделать? (26)

Комета-Кропивницкий 2022.03.30 10:35

cometa 30. 3. 2022 9:43 Об этом сообщает Минцифры. Кто может воспользоваться услугой? Граждане Украины, у которых с начала полномасштабной войны повредили: частные дома (усадебные, дачные и садовые);квартиры;прочие жилые помещения (но на которые зарегистрировано отдельное право собственности, а не в составе дома). Как подать заявку? Для начала обновите приложение "Дія".В разделе "Послуги" выберите