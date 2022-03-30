Джонсон хочет передать Украине "более смертоносное" вооружение, - The Times (28)

Барометр Южноукраинска 2022.03.30 10:24

30 марта 2022, 09:38 Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хочет усилить военную помощь для Украины, что поможет ВСУ отвоевать временно оккупированные Россией территории. Об этом сообщает The Times. По словам начальника штаба обороны адмирала сэра Тони Радакина в общении с журналистами, Лондон "готовится к новой фазе своей поддержки" нашей страны, поскольку конфликт перерос в "более традиционную войну", и Украина перешла