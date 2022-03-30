В Киеве для автобусов открывают Южный мост (27)

УП: Економічна правда 2022.03.30 11:04

Среда, 30 марта 2022, 10:30 С 30 марта в Киеве для общественного транспорта открывается Южный Мост. Источник: Киевская городская военная администрация в Telegram Дословно КМВА: "Через Южный мост будут курсировать автобусы N22 от улицы Медовой до Тростянецкой и N91 от улицы Анны Ахматовой до станции метро Голосеевской". Детали: Для автомобильного сообщения левого и правого берега Киева будут работать Северный и Дарницкие мосты.