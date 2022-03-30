В Киеве для автобусов открывают Южный мост (27)

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- 08:29 30.03.2022 В Киеве для общественного транспорта открывается Южный мост : Интерфакс-Україна 08:45
- В Киеве для автобусов открывают Южный мост : Українська правда 08:40
- В Киеве для общественного транспорта откроют Южный мост : Судебно-юридическая газета 08:39
- В Киеве для общественного транспорта открывают Южный мост : Еспресо TV 08:34
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