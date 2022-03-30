Несмотря на официальные заявления, оккупанты всю ночь били по Чернигову (22)

Українська правда 2022.03.30 10:40

Мазуренко Алена - Среда, 30 марта 2022, 10:19 фото: ТГ Чауса Российские оккупационные войска ночью обстреляли Чернигов и другие города области, несмотря на заявления российской делегации об уменьшении интенсивности обстрелов в Киевской и Черниговской областях. Источник: глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус Прямая речь: "Вчера россияне публично заявили о том, что они уменьшают свои наступательные действия и активность на черниговском и киевском