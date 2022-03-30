Войска РФ специально уничтожают здание с красным крестом в Мариуполе (39)

ZN,UA 2022.03.30 12:47

30 марта, 2022, 12:40 Такими крестами отмечаются места, где могут находиться раненые, гражданские или гуманитарные грузы. © Полк "Азов"/Facebook Бойцы "Азов" заявили, что войска РФ в Мариуполе целенаправленно уничтожают здание, отмеченное красным крестом на белом фоне авиационными и артиллерийскими обстрелами. "Российские оккупанты в очередной раз подтвердили, что они военные преступники, которые не соблюдают никаких правил и принципов ведения войны.