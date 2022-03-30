Войска РФ специально уничтожают здание с красным крестом в Мариуполе (39)

- Оккупанты РФ нанесли удар по зданию Красного Креста в Мариуполе : Телеканал "Дом" 14:46
- 30-Mar-2022 13:23 Так делал только Гитлер. Азов обвинил РФ в нарушении незыблемых правил : Южная правда 14:26
- Сегодня 10:55 Российские оккупанты совершили военное преступление против Международного комитета Красного Креста : Весь Харьков 14:10
- Рашисты в Мариуполе умышленно бьют по красному кресту, - Азов : Iнше ТВ 14:06
- Так делал только Гитлер. Азов обвинил РФ в нарушении незыблемых правил : SkyNewsZP 14:05
- Так поступали гитлеровцы: российские оккупанты обстреляли здание Красного Креста в Мариуполе (фото) : Парламент.UA 14:02
- В Мариуполе оккупанты обстреляли здание с отметкой Красного Креста : Front News International 13:36
- Россияне обстреляли здание Красного Креста в Мариуполе : Dnepr.express 13:34
- В Мариуполе войска РФ обстреляли здание Международного комитета Красного Креста : APnews.com.ua 13:31
- В Мариуполе оккупанты атаковали здание Международного комитета Красного Креста : UA.news 12:35
- В Мариуполе оккупанты обстреляли здание Красного Креста : Mrpl.City 13:12
- 30.03.2022 11:59 В Мариуполе россияне обстреляли здание с отметкой Красного Креста : Аргументы и Факты Украина 13:09
- Возмездие за сотрудничество? Рашисты в Мариуполе обстреляли здание "Красного креста", - Азов : Новини Live 13:09
- Оккупанты специально бомбят здание с красным крестом в Мариуполе - "Азов" : Kramatorsk.info 12:51
- Войска РФ специально уничтожают здание с красным крестом в Мариуполе : ZN,UA 12:47
- Рашисты артиллерией обстреляли здание, отмеченное красным крестом : Gazeta.ua 12:44
- В Мариуполе армия РФ ударила по зданию Красного креста: на нем была соответствующая пометка : Realist.online 12:41
- Так делал только Гитлер. Азов обвинил РФ в нарушении незыблемых правил : Голос Запорожья 12:38
- Армия РФ обстреляла здание с отметкой "Красного Креста" в Мариуполе : Фокус 12:35
- В Мариуполе оккупанты целенаправленно обстреляли здание с красным крестом - "Азов" : Сегодня.ua 12:32
- 12:05 30 Мар 2022 В Мариуполе российские оккупанты целенаправленно обстреливают здание с красным крестом, - Азов : Рубрика 12:30
- Оккупанты обстреляли в Мариуполе здание с отметкой Красного Креста : World News 12:13
- "Азов": оккупанты специально бомбят здание с красным крестом в Мариуполе : Odessa Online 12:14
- Еще одно доказательство для Гааги: оккупанты обстреляли в Мариуполе здание Красного Креста, фото : Апостроф 12:15
- В Мариуполе армия рф нанесла удар по зданию комитета Красного Креста : Слово і Діло 12:12
- В Мариуполе оккупанты совершили новое военное преступление: Азов показал кадры : Politeka 12:10
- "Азов": оккупанты специально бомбят здание с красным крестом в Мариуполе : Одесский Наблюдатель 12:03
- Так делал только Гитлер. Азов обвинил РФ в нарушении незыблемых правил : MY.UA 12:01
- В Мариуполе РФ обстреляла здание с отметкой "Красного Креста" : Bigmir)net Новости 11:39
- Азов: Российские оккупанты целенаправленно уничтожают здание с красным крестом в Мариуполе : ЛІГАБізнесІнформ 11:38
- Оккупанты сбросили две бомбы рядом с учреждениями Красного Креста в Мариуполе, - Азов : Главное 11:35
- В Мариуполе российские оккупанты обстреляли здание Международного комитета Красного Креста : Obozrevatel 11:16
- 30 марта 2022, 11:02 Оккупанты обстреляли в Мариуполе здание с отметкой Красного Креста : Восточный Вариант 11:15
- Рашисты в Мариуполе целенаправленно бьют в здание с большим красным крестом : OstanniPodii.com 11:14
- Оккупанты специально бомбят здание с красным крестом в Мариуполе - "Азов" : Українська правда 11:10
- В Мариуполе рашисты целенаправленно бомбят здание с красным крестом (ФОТО) : ОстроВ 11:09
- 30 марта, 10:59 В Мариуполе российские нацисты обстреляли госпиталь, отмеченный знаком Красного креста : Думская.net 11:03
- Батальон "Азов": В Мариуполе российские оккупанты обстреляли здание Красного креста : КП в Украине 10:45