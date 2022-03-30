Украинцам рассылают письма с программой, которая похищает пароли и файлы (27)

УНИАН 2022.03.30 13:15

Иван Бойко 12:58, 30.03.22 Текст опасного электронного письма содержит сообщение якобы от Министерства образования и науки Украины относительно "электронных учебных журналов". Это-вредоносная программа-стилер / фото ua.depositphotos.com В Государственной службе специальной связи и защиты информации предупреждают украинцев о письмах с программой, которая похищает пароли и файлы. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Госспецсвязи.