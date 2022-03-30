Футболиста Тимощука лишили звания "почетный гражданин Луцка" (30)

- Тимощук лишен звания "почетный гражданин Луцка" : Bigmir)net Спорт 17:36
- "С днем рождения": Тимощука лишили очередного звания : Позиция 16:52
- Тимощука лишили звания "Почетный гражданин Луцка" : iSport.ua 16:44
- В Украине сделали "подарок" Тимощуку на день рождения : Телеграф.com.ua 16:43
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- Экс-рекордсмен сборной Украины Тимощук лишен звания почетного гражданина Луцка : РБК-Україна 15:46
- Предателя Тимощука лишили звания почетного гражданина Луцка : Gazeta.ua 15:44
- Пламенный привет из Луцка: Тимощук продолжает терять регалии : FanDay.net 15:40
- Подарок на день рождения: предатель Тимощук лишен звания "Почетный гражданин Луцка" : 24 канал 15:31
- 14:58 30 Мар 2022 В Луцке футболиста Тимощука лишили звания почетного гражданина города : Рубрика 15:30
- Тимощука лишили звания почетного гражданина Луцка : ZN,UA 15:17
- Горсовет Луцка лишил Тимощука звания почетного гражданина города : Вести.ua 15:15
- Футболиста Тимощука лишили звания почетного гражданина Луцка : Укринформ 14:47
- Луцкий горсовет лишил Тимощука звания почетного гражданина города из-за молчания о войне : УНИАН 14:45
- Футболиста Тимощука лишили звания "почетный гражданин Луцка" : Українська правда 14:40
- Тимощука лишили звания "Почетный гражданин Луцка" : Главное 14:36
- 30 марта 2022 14:13 Послан на* * * в день рождения. Тимощук лишен звания Почетный гражданин Луцка : Dynamomania.com 14:34
- Экс-капитана "Шахтера" и сборной Украины лишили звания почетного гражданина Луцка : Donbass.UA 14:28
- Тимощука лишили звания почетного гражданина Луцка : Укринформ 14:17
- Город очистился от предателя. Тимощук лишен звания Почетный гражданин Луцка : UA-Футбол 14:14
- Подарок на День рождения: Анатолий Тимощук лишен звания "Почетный гражданин Луцка" : Фокус 14:05
- Тимощука лишили звания "Почетный гражданин Луцка" : ТСН.ua 14:01
- Отсиживающегося в российском "Зените" Тимощука на родине лишили звания "Почетный гражданин Луцка" : ОстроВ 13:39
- Тимощук лишен звания почетного гражданина города Луцк : Sportarena.com 13:37
- Послан на* * * в день рождения. Тимощук лишен звания Почетный гражданин Луцка : Спорт.ua 13:36
- Тимощук больше не почетный гражданин Луцка : MY.UA 13:31
- Футболиста Тимощука лишили звания "почётный гражданин Луцка" : DsNews 13:11
- Тимощука лишили звания почетного гражданина Луцка : Новое Время 13:01
- 12:07 30.03.2022 Луцкий горсовет лишил футболиста Тимощука звания "почетный гражданин города" : Интерфакс-Україна 12:31