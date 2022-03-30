Футболиста Тимощука лишили звания "почетный гражданин Луцка" (30)

Українська правда 2022.03.30 14:40

Валентина Романенко - Среда, 30 марта 2022, 14:33 Депутаты городского совета лишили Анатолия Тимощука звания "Почетный гражданин города Луцка". Источник: пресс-служба горсовета Детали: Указано, что за это решение проголосовало 35 депутатов. Дословно: "Во время, когда Украина страдает от военной агрессии россии, Анатолий Тимощук не сделал ни одного публичного заявления на этот счет и не остановил свое сотрудничество с футбольным клубом страны-агрессора.