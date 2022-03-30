Бойцы холодноярской бригады захватили хваленый "Солнцепек", которым оккупанты пугали украинцев (23)

Еспресо TV 2022.03.30 12:34

30 мартa, 2022 среда 12:13 Украинские бойцы захватили российскую тяжелую транспортно-заряжающую машину из состава тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" Об этом сообщает 93-я ОМБр Холодный Яр. "Хваленые "Сонцепеки", которыми пугали украинцев, и даже снимали одноименный пропагандистский фильм, теперь стоят брошенные в наших полях", - пишут военные. 93-я ОМБр Холодный Яр показала фотографию из транспортно-заряжающей машины