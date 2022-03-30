Для отдельных категорий семей с детьми начала работу программа денежной помощи - ОП (23)

MY.UA 2022.03.30 19:01

30 марта, 15:59 Многодетные семьи и семьи с детьми с инвалидностью, пострадавшие из-за войны, имеют право на получение финансовой помощи. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в Телеграме, передаёт Укринформ. "Для семей с детьми, пострадавшими из-за войны и нуждающихся в финансовой поддержке, ЮНИСЕФ вместе с Минсоцполитики начали программу денежной помощи", - рассказал он.