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Для отдельных категорий семей с детьми начала работу программа денежной помощи - ОП (23)

MY.UA 2022.03.30 19:01
30 марта, 15:59 Многодетные семьи и семьи с детьми с инвалидностью, пострадавшие из-за войны, имеют право на получение финансовой помощи. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в Телеграме, передаёт Укринформ. "Для семей с детьми, пострадавшими из-за войны и нуждающихся в финансовой поддержке, ЮНИСЕФ вместе с Минсоцполитики начали программу денежной помощи", - рассказал он.
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