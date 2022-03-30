Для отдельных категорий семей с детьми начала работу программа денежной помощи - ОП (23)

- 30.03.2022 19:17 Дмитрий Колоней Запускается программа денежной помощи семьям с детьми : Редпост 19:54
- сегодня в 19:00 В Украине запустят программу денежной помощи для семей с детьми, пострадавшими из-за войны : Трибун Луганска 19:44
- В Офисе президента рассказали, как получить денежную помощь семьям с детьми, пострадавшими от войны с россией : Телеграф.com.ua 19:43
- В Украине семьям, пострадавшим из-за войны, будут выплачивать помощь: какие условия : Николаевский центр журналистских расследований 19:41
- Программа для семей с детьми, которые пострадали из-за войны. Как получить помощь : Соцпортал 19:35
- В Украине запускают программу денежной помощи уязвимым семьям с детьми : Событие Каменское 19:35
- Юнисеф и Минсоцполитики запускают программу финансовой помощи семьям с детьми : Odessa Online 19:17
- Пострадавшие от войны семьи с детьми получат денежную помощь : Mrpl.City 19:14
- Денежная помощь для семей с детьми, пострадавших из-за боевых действий: названо суммы и как получить : Politeka 19:10
- 30 марта 2022, 18:19 Пострадавшие от войны семьи с детьми могут получить финансовую помощь ЮНИСЕФ : LB.ua 19:07
- Март, 30 в 19:06 Финансовая помощь для семей с детьми, которые пострадали от войны: как получить : ICTV Факти 19:06
- Минсоцполитики при поддержке ЮНИСЕФ начало программу финансовой помощи семьям с детьми, пострадавшими из-за войны : Еспресо TV 19:04
- Для отдельных категорий семей с детьми начала работу программа денежной помощи - ОП : Укринформ 19:02
- Для отдельных категорий семей с детьми начала работу программа денежной помощи - ОП : MY.UA 19:01
- Семьям с детьми, пострадавшими из-за агрессии России, окажут финансовую помощь : 24 канал 19:00
- ЮНИСЕФ и Минсоцполитики начали программу денежной помощи семьям с детьми : Главное 18:35
- 18:16 30.03.2022 Минсоцполитики и ЮНИСЕФ вводят программу денежной помощи уязвимым семьям с детьми : Интерфакс-Україна 18:30
- ЮНИСЕФ запускает программу денежной помощи пострадавшим из-за войны семьям : Korzo News 17:08
- 30 марта 2022 16:00 ЮНИСЕФ будет предоставлять финансовую помощь пострадавшим из-за войны украинским семьям : Klymenko Time 16:49
- ЮНИСЕФ совместно с Минсоцполитики запускают программу денежной помощи уязвимым семьям с детьми : Харківська ОДА 14:47
- Семьи с детьми, пострадавшие из-за войны, смогут получить денежную помощь от ЮНИСЕФ : Парламент.UA 14:30
- ЮНИСЕФ запускает программу денежной помощи пострадавшим из-за войны семьям : РИА Мелитополь 13:25
- ЮНИСЕФ запускает программу денежной помощи пострадавшим из-за войны семьям : УНИАН 12:15