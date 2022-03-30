Оккупанты применили на Харьковщине запрещенные мины, как они выглядят: "Ни в коем случае не подходите" (26)

MY.UA 2022.03.30 19:01

30 марта, 15:59 Российские оккупанты стали минировать территорию Украины минами ПОМ-3 "Медальон". Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ. Случаи использования новейших российских противопехотных мин с сейсмическим датчиком зафиксированы в Харьковской и Сумской областях. Мина ПОМ-3 оснащается специальным электронным блоком, который отвечает за обработку сигналов с сейсмического датчика цели и управление боевой частью.