В Лисичанске оккупанты тяжело ранили семью, двоим детям ампутируют ноги (28)

Новини Live 2022.03.30 16:09

30 марта 15:12 Родители получили осколочные ранения, пока их состояние стабилизируется При обстреле Лисичанска российскими оккупантами пострадала семья с двумя детьми. Об этом сообщает Луганская ОГА . Дети очень сильно пострадали В результате артиллерийского обстрела Лисичанска, который враг нанес около 10:00, были ранены четыре члена семьи. Родители получили осколочные ранения, пока их состояние стабилизируется. Самые тяжелые ранения получили двое детей.