Как украинцам будут компенсировать потерю жилья: в Раду внесен законопроект (28)

- Как украинцам будут компенсировать уничтоженное во время войны жильё : Mrpl.City 22:12
- ВР подготовила законопроект о компенсации украинцам разрушенного оккупантами жилья : Iнше ТВ 21:36
- Верховная Рада подготовила законопроект о компенсации украинцам утраченного жилья : Karachun.com.ua 20:46
- В Раде объяснили, как будут компенсировать утраченное во время войны жилье : Новости Донбасса 20:37
- 30-Mar-2022 18:03 В Раде зарегистрирован законопроект, предлагающий компенсацию квадратными метрами за уничтоженное жильё во время войны : Южная правда 20:26
- В Раде объяснили алгоритм компенсации потерянного жилья : Главред 20:05
- Рада работает над законопроектом о компенсации украинцам потерянного жилья : APnews.com.ua 20:00
- В Раде рассказали, как будет происходить компенсация потерянного украинцами жилья : Парламент.UA 19:50
- За разрушенное жилье будут давать квартиру, а не деньги - нардеп : Bigmir)net Новости 19:39
- В Раде объяснили алгоритм компенсации потерянного жилья. Речь идет не о средствах : Шиповник.ua 19:33
- В Раде объяснили алгоритм компенсации потерянного жилья. Речь идет не о средствах : Единая Одесса 19:30
- Человек сможет выбирать город, где поселиться - наработали законопроект о компенсации потерянного жилья : Gazeta.ua 18:44
- Деньги давать не будут: как украинцам компенсируют утраченное из-за войны жилье : Апостроф 18:31
- В Раду внесен законопроект о компенсации утраченного во время войны жилья : Единая Одесса 18:30
- Как украинцам будут компенсировать потерю жилья: в Раду внесен законопроект : World News 17:58
- В Раду внесен законопроект о компенсации утраченного во время войны жилья : MY.UA 18:16
- Уничтоженное жилье: при каких условиях украинцы смогут получить компенсацию : Вести.ua 18:15
- Компенсация за уничтоженное жилье во время войны: в Раде зарегистрирован законопроект : Информационное Сопротивление 18:13
- Компенсации украинцам, потерявшим жилье из-за войны: зарегистрирован законопроект : DsNews 17:43
- сегодня в 17:00 В Раде зарегистрирован законопроект о компенсациях украинцам потерянного из-за войны жилья : Трибун Луганска 17:44
- Как украинцам будут компенсировать потерю жилья: в Раду внесен законопроект : На пенсии 17:04
- В Раде зарегистрирован законопроект о компенсациях украинцам потерянного из-за войны жилья : УНИАН 16:45
- Компенсация украинцам утраченного жилья: законопроект ВР : Maanimo 16:04
- Государство готовится предоставлять компенсации за повреждение жилья во время войны, - Шуляк : РБК-Україна 15:46
- Законопроект о компенсации за потерянное жилье: на что могут рассчитывать украинцы, оставшиеся без крыши над головой : Событие Каменское 15:35
- Компенсация украинцам утраченного жилья: в Раде разработали законопроект : 24 канал 15:30
- 15:11 30.03.2022 В Раде зарегистрирован законопроект, предлагающий компенсацию квадратными метрами за уничтоженное жильё во время войны : Интерфакс-Україна 15:15