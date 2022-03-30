Как украинцам будут компенсировать потерю жилья: в Раду внесен законопроект (28)

На пенсии 2022.03.30 17:04

Редакция 30/03/2022 16:49 В Раде зарегистрирован законопроект о компенсациях украинцам потерянного из- за войны жилья A A Председатель партии "Слуга народа", народный депутат Елена Шуляк сообщила, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект о компенсации украинцам утраченного из-за войны жилья. Депутат также напомнила о пакете государственной поддержки переселенцам, которым пришлось покинуть свое место жительства из-за войны.