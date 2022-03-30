Зеленский попросил у Норвегии ПВО, артиллерию, противокорабельное оружие и бронетехнику (41)

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- 30.03.2022 в 17:49 Зеленский призвал Норвегию выделить Украине противокорабельное оружие и систему NASAMS : InfoResist.org 18:00
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- Президент Зеленский обратился к парламенту Норвегии с просьбой : Днепр Час 17:29
- "Первое и главное - оружие". Зеленский обратился к парламенту Норвегии : ОстроВ 17:09
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- Зеленский призвал Норвегию предоставить Украине противокорабельное оружие и систему NASAMS : Українська правда 16:40
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