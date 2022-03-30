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Зеленский попросил у Норвегии ПВО, артиллерию, противокорабельное оружие и бронетехнику

Зеленский попросил у Норвегии ПВО, артиллерию, противокорабельное оружие и бронетехнику (41)

World News 2022.03.30 18:20
30.03.2022 Владимир Зеленский Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимо противокорабельное оружие и противовоздушные системы, средства поражения бронетехники и артиллерийские системы для отражения агрессии РФ. Об этом президент Украины заявил в видеообращении к парламенту Норвегии 30 марта. "Я благодарен вашему правительству и обществу за уже предоставленную поддержку Украине, в том числе за помощь с оружием.
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