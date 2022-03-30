У Зеленского дали свою версию часового телефонного разговора с Байденом (43)

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- Зеленский час разговаривал с Байденом: обсуждали оборонную поддержку и новые санкции против РФ : РИА Мелитополь 21:25
- Зеленский обсудил с Байденом санкции и помощь: США предоставит Украине $500 млн : Парламент.UA 21:20
- Зеленский обсудил с Байденом военную и финансовую помощь для Украины : World News 21:10
- У Зеленского дали свою версию часового телефонного разговора с Байденом : Страна.ua 21:16
- Зеленский провел часовые переговоры с Байденом : Online.ua 21:13
- Владимир Зеленский рассказал Джо Байдену о статусе переговоров Украины с Россией : КП в Украине 21:00
- Зеленский обсудил с Байденом о помощи США и ужесточении санкций : ОстроВ 20:40
- 30 марта 2022, 19:57 Байден сообщил Зеленскому о намерении предоставить Украине $500 млн прямой помощи : LB.ua 20:37
- США работают круглосуточно, чтобы выполнить основные запросы Украины - Джо Байден : Флот2017 20:34
- Зеленский провел часовую беседу с Байденом о помощи США и ужесточении санкций : FinOboz 20:33
- Зеленский провел часовую беседу с Байденом о помощи США и ужесточении санкций : ДнепрCity.net 20:33
- Зеленский обсудил с Байденом новый пакет санкций против России : Новости Донбасса 20:32
- Зеленский обсудил с Байденом военную и финансовую помощь для Украины : Хвиля 20:11
- 19:48 30.03.2022 Байден провел беседу с Зеленским: обсуждали переговоры с Россией : Петр и Мазепа 20:10
- 38 минут назад Зеленский провел часовой телефонный разговор с Байденом : Дело.ua 20:08
- Ужесточение санкций и помощь США: Зеленский провел часовой разговор с Байденом : Новини Live 20:09
- 30 марта 2022, 19:40 Зеленский обсудил с Байденом конкретную оборонную поддержку : LB.ua 20:08
- Зеленский и Байден провели часовой телефонный разговор: о чем беседовали президенты : Фокус 20:05
- Зеленский час разговаривал с Байденом: обсуждали оборонную поддержку и новые санкции против РФ : ТСН.ua 20:01
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- Зеленский час говорил с Байденом об оборонной поддержке и новом пакете усиленных санкций против РФ : Obozrevatel 19:46
- Оборонная поддержка и санкции: Зеленский провел часовой разговор с Байденом : Телеканал "Дом" 19:46
- Зеленский провел телефонный разговор с Байденом: что обсудили : Апостроф 19:45
- Зеленский обсудил Байденом помощь от США и ужесточение санкций : Слово і Діло 19:42
- Зеленский провел разговор с Байденом о дополнительной поддержке и санкциях против РФ : Українська правда 19:40
- Зеленский провел разговор с Байденом о помощи США и ужесточении санкций : Судебно-юридическая газета 19:39
- Март, 30 в 19:35 Говорили час: Зеленский провел телефонный разговор с Байденом : ICTV Факти 19:36
- Санкции, помощь и оборонная поддержка: Байден срочно позвонил Зеленскому : Главред 19:36
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- Зеленский обсудил с Байденом "ситуацию на поле боя и за столом переговоров". Беседа длилась около часа : Гордон 19:36
- 19:23 30.03.2022 Зеленский обсудил с Байденом вопросы оборонной поддержки и помощи Украине, усиления санкций против РФ : Интерфакс-Україна 19:31
- Зеленский провел часовую беседу с Байденом о помощи США и ужесточении санкций : РБК-Україна 19:31
- 30.03.2022 в 19:16 Зеленский поговорил с Байденом : InfoResist.org 19:30