У Зеленского дали свою версию часового телефонного разговора с Байденом (43)

Страна.ua 2022.03.30 21:16

21:02, сегодня Зеленский традиционно поблагодарил США за помощь. Фото: president.gov.ua В Офисе президента изложили свою версию того, как Владимир Зеленский провел часовой телефонный разговор с президентом США Джозефом Байденом. Пресс-релиз о беседе появился на сайте ОП. По словам пресс-службы, Зеленский "поделился своей оценкой ситуации на поле боя и прогнозом развития событий, рассказал о преступлениях оккупантов