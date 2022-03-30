Похоже, был ракетный удар, - мэр Днепра сообщил об обстреле в городе (28)

24 канал 2022.03.30 21:00

30 марта 2022, 20:33 Россияне снова атаковали Днепр (Иллюстративное фото) / "Доба" Вечером 30 марта в Днепре прогремели мощные взрывы. Скорее всего, это был ракетный удар. Источник: фейсбук-страница Бориса Филатова Такую информацию обнародовал в сети городской голова Борис Филатов. Соответствующее сообщение появилось на его фейсбук-странице около 20:20. Больше подробностей впоследствии расскажут в ОВА