ВСУ обнародовали новые данные о потерях российской армии (3)

Позиция 2022.03.30 14:08

30 марта 2022 11:28 Минобороны Украины опубликовало данные о боевых потерях противника с 24 февраля по 30 марта, которые ориентировочно составили: личного состава - около 17300 человек, танков ‒ 605 единиц, боевых бронированных машин - 1723, артиллерийских систем - 305, РСЗО - 96, средства ПВО - 54, самолетов - 131, вертолетов - 131, автомобильной техники - 1184, кораблей, катеров - 7, цистерн с ГСМ - 75, БПЛА оперативно-тактического уровня - 81.