ВСУ обнародовали новые данные о потерях российской армии (3)

Позиция 2022.03.30 14:08
30 марта 2022 11:28
Минобороны Украины опубликовало данные о боевых потерях противника с 24
февраля по 30 марта, которые ориентировочно составили:
личного состава - около 17300 человек,
танков ‒ 605 единиц,
боевых бронированных машин - 1723,
артиллерийских систем - 305,
РСЗО - 96,
средства ПВО - 54,
самолетов - 131,
вертолетов - 131,
автомобильной техники - 1184,
кораблей, катеров - 7,
цистерн с ГСМ - 75,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 81.
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, Россия
, Киев
, Донецк
, Чернигов
, Луганск