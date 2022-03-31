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"Оккупанты планируют усилить обстрелы". Гайдай призвал жителей Луганской области эвакуироваться

"Оккупанты планируют усилить обстрелы". Гайдай призвал жителей Луганской области эвакуироваться (99)

Новое Время 2022.03.31 21:17
31 марта, 21:05 Последствия российских обстрелов в Рубежном Луганской области, 24 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Stringer) Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай призвал жителей области эвакуироваться и заявил, что российские оккупанты, вероятно, увеличат количество обстрелов и попытки прорвать защиту украинских бойцов. Война России против Украины - главные события 31 марта "...Орки не продвинулись, но, чтобы спасти лицо Путлера, будут пытаться
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2022.03.31 (99)

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