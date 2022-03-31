"Оккупанты планируют усилить обстрелы". Гайдай призвал жителей Луганской области эвакуироваться (99)

- Зеленский подписал указ об образовании двух военных администраций в Луганской области : РБК-Україна 23:46
- Ситуация в Луганской области может ухудшиться: людей просят эвакуироваться : 24 канал 23:00
- Попытаются прорвать защиту. Гайдай призвал всех эвакуироваться с Луганщины : Страна.ua 22:16
- В Луганскую область заходит много российской техники: обстрелы усиливаются : Realist.online 22:11
- Россияне прицельно бьют по жилым кварталам Северодонецка - о ситуации на Луганщине с места событий (ВИДЕО) : Телеканал "Дом" 21:47
- 31 марта 2022, 21:35 В Северодонецке и Лисичанске в результате вражеских обстрелов погибли два человека : Восточный Вариант 21:45
- 36-й день войны: сколько погибших среди мирного населения Харьковщины : Город Х 21:39
- 31 марта 2022, 20:54 Гайдай сообщил о двух погибших в результате дневных обстрелов Луганщины оккупантами : LB.ua 21:37
- "Оккупанты планируют усилить обстрелы". Гайдай призвал жителей Луганской области эвакуироваться : Новое Время 21:17
- 20:36 / 31.03.2022 Ну Луганщине рашисты создают жуткую атмосферу и пугают всех чеченцами : Багнет 21:01
- сегодня в 20:00 Обстрелы Северодонецка и Лисичанска: погибли два человека : Трибун Луганска 20:44
- В Луганской области оккупанты в очередной раз обстреляли Лисичанск и Северодонецк, есть погибшие, - глава ОГА Гайдай : Еспресо TV 20:34
- Обстановка в Луганской области накаляется, оккупанты свозят технику - глава ОВА : Николаевский центр журналистских расследований 20:31
- 20:07 31 Мар 2022 Обстановка на Луганщине обостряется, оккупанты привозят много техники, - Гайдай : Рубрика 20:29
- 31-Mar-2022 18:27 В разбомбленной Николаевской ОГА чудом уцелел украинский флаг : Южная правда 20:26
- Российская техника заходит в Луганскую область - Гайдай : Вести.ua 20:15
- Губернатор Луганщины заявил о заходе в регион новой военной техники России и усилении обстрелов : Страна.ua 19:46
- Обстановка в Луганской области накаляется, оккупанты свозят технику - глава ОВА : Українська правда 19:40
- В Луганскую область заходит много российской военной техники - Гайдай : Bigmir)net Новости 19:39
- В МВД назвали города Донбасса, где враг хочет закрепиться и двигаться дальше : Goodnews.ua 19:23
- 31.03.2022, 18:57 "Обстановка очень сильно накаляется": Гайдай о ситуации в Луганской области на данный момент : В Час Пик 19:18
- 31 марта 2022, 18:30 В МВД назвали города Донбасса, где враг хочет закрепиться и двигаться дальше : Восточный Вариант 18:45
- сегодня в 17:45 В МВД назвали города Донбасса, где хотят закрепиться оккупанты : Трибун Луганска 18:44
- В МВД назвали города Донбасса, где враг хочет закрепиться и двигаться дальше : Укринформ 17:32
- Под Северодонецком обезвредили 14 неразорвавшихся российских снарядов : ОстроВ 16:40
- В разбомбленной Николаевской ОГА чудом уцелел украинский флаг: знаковое фото : РБК-Україна 15:31
- На Луганщине обстрелы сопровождаются горением травы и нефтебаз, погибла двухгодовая девочка : КП в Украине 14:45
- Русские террористы обстреляли Лисичанск: горело нефтехранилище, дома разрушены, трупы с улиц убрать невозможно : Informator.media 14:41
- Российские ракеты попали в воинскую часть в Днепропетровской области, есть погибшие : Сегодня.ua 14:32
- Луганская "Чернобаевка": ВСУ разбили аэродром, с которого россияне бомбили мирные города : 24 канал 14:30
- Подробности ракетного удара по воинской части на Днепропетровщине (ВИДЕО) : Dnepr.Info 14:27
- Луганская "Чернобаевка": ВСУ разбили аэродром, с которого россияне бомбили мирные города : Realist.online 14:11
- Основные силы россияне бросают на захват всей территории Донецкой и Луганской областей : 24 канал 14:00
- 31.03.2022, 13:38 Эвакуация продолжается: На Луганщине из-под огня российских орков вывозят мирное население : В Час Пик 13:48
- Из Луганщины эвакуировано более 380 человек : Укринформ 13:47
- Из-за обстрелов оккупантов в Лисичанске погиб двухлетний ребенок : Слово і Діло 13:42
- Оккупанты запустили ракеты в воинскую часть в Днепропетровской области. Есть погибшие : РБК-Україна 13:31
- Оккупанты уничтожили жилой дом в Северодонецке: есть погибшие и раненые : 24 канал 13:30
- 31 марта 2022, 12:50 Оккупанты обстреляли Северодонецк: погиб один человек : Восточный Вариант 13:15
- В Луганской области сегодня без "режима тишины" эвакуировали жителей трех городов, среди них - 20 детей : Укринформ 13:02
- В Лисичанске в результате обстрелов оккупантов погибли два ребенка - ГСЧС : Гордон 12:36
- Март, 31 в 12:23 Обстрел Лисичанска: российские захватчики убили двоих детей : ICTV Факти 12:36
- В Лисичанске от обстрелов погибли двое детей : Новости Донбасса 12:32
- Украинские защитники на Донбассе накрыли огнем большое скопление вражеской техники и штаб кадыровцев : Obozrevatel 12:31
- 31 марта 2022 Эвакуированы жители Рубежного, Попасной и Лисичанска, много детей : Донбасс информационный 12:28