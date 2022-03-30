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В России заявили о "режиме тишины" для эвакуации из Мариуполя в Запорожье

В России заявили о "режиме тишины" для эвакуации из Мариуполя в Запорожье (5)

FinOboz 2022.03.30 22:33
30.03.2022 Российские войска объявили об открытии гуманитарного коридора для эвакуации из Мариуполя на 31 марта. Про це повідомляє РБК-Україна. "ВС РФ с 10:00 31 марта объявляют "режим тишины" и открывают дополнительный гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей и иностранных граждан из Мариуполя в Запорожье (с промежуточным пунктом в Бердянске)", - говорится в заявлении. Новость дополняется.
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2022.03.31 (5)

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