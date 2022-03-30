В России заявили о "режиме тишины" для эвакуации из Мариуполя в Запорожье (5)

2022.03.31 (5)2022.03.30 (41) →
- Верещук назвала манипуляцией заявление россии об объявлении "режима тишины" : Укринформ 01:32
- Верещук назвала манипуляцией заявление россии об объявлении "режима тишины" : MY.UA 01:31
- Гуманитарными коридорами сегодня эвакуировались более 1,5 тысячи человек - Верещук : Одесский Наблюдатель 01:03
- В России заявили о "режиме тишины" для эвакуации из Мариуполя : InfoKava.com 00:52
- Верещук прокомментировала заявление о "режиме тишины" для Мариуполя от оккупантов : World News 00:08