30 марта по трем согласованным гуманитарным коридорам удалось эвакуировать 1 530 человек, - Верещук (2)

Еспресо TV 2022.03.30 23:04
30 мартa, 2022 среда 22:22
Сегодня, 30 марта, по трем согласованным гуманитарным коридорам на
собственном транспорте добрались в Запорожье 1 530 человек. Из них 812
мариупольцев и 718 жителей Запорожской области
Об этом сообщила Министр реинтеграции Украины Ирина Верещук.
"Несмотря на договоренности, оккупанты продолжили практику блокировки
автобусов для эвакуации и грузовиков с гуманитарной помощью в г.
ЭВАКУАЦИЯ, КОРИДОР, ЗАПОРОЖЬЕ, БЕРДЯНСК, ЭНЕРГОДАР, МЕЛИТОПОЛЬ, Верещук
, Запорожье
, Украина
, Россия
, Киев
, Донецк
, Харьков
, Чернигов
, Херсон
, Луганск
, Сумы