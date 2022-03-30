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30 марта по трем согласованным гуманитарным коридорам удалось эвакуировать 1 530 человек, - Верещук

30 марта по трем согласованным гуманитарным коридорам удалось эвакуировать 1 530 человек, - Верещук (2)

Еспресо TV 2022.03.30 23:04
30 мартa, 2022 среда 22:22 Сегодня, 30 марта, по трем согласованным гуманитарным коридорам на собственном транспорте добрались в Запорожье 1 530 человек. Из них 812 мариупольцев и 718 жителей Запорожской области Об этом сообщила Министр реинтеграции Украины Ирина Верещук. "Несмотря на договоренности, оккупанты продолжили практику блокировки автобусов для эвакуации и грузовиков с гуманитарной помощью в г.
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2022.03.31 (2)

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